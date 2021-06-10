Росстат: самая высокая средняя зарплата за первые два месяца 2021 года зарегистрирована на Чукотке

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2021, 11:55

фото: pixabay.com

На Чукотке зарегистрирована самая высокая средняя заработная плата за первые два месяца 2021 года.

По данным Росстата, средняя зарплата в этом российском регионе за январь и февраль составила 122,9 тысячи рублей. Росстат представил информацию по зарплатам в разных регионах РФ.

В ТОП-10 регионов с самыми высокими среднемесячными зарплатами включены Ямало-Ненецкий АО. После Чукотки этот регион на втором месте. Средняя зарплата здесь - 108,4 тысячи рублей.

На третьем месте - Москва. В столице люди в среднем за январь и февраль заработали 99,5 тыс. рублей. Далее идут: Магаданская область - 98,6 тысячи рублей, Сахалинская область - 93,4 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ - 90 тысячи рублей, Камчатский край - 81 тысяча рублей, Тюменская область с автономными округами - 75,4 тысячи рублей, Ханты-Мансийский АО - 74,8 тысячи рублей и замыкает десятку Якутия - 73,2 тысячи рублей, - передает RT.

Исследование ранее показало, что россиянам для счастья нужно ежемесячно получать 173 тысячи рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости