У девочки на борту самолета случился приступ гипотонии - ребенка спас глава Минздрава Иркутской области

Аргументы Недели → Общество

10 июня 2021, 12:37

Фото: irkutsk.new

ЧП на борту самолета. Во время шестичасового перелёта из Москвы в Иркутск 10-летней пассажирке внезапно стало плохо. И, если бы рядом не оказалось главы Минздрава Иркутской области, неизвестно, чем бы закончилось дело.

У девочки произошёл приступ гипотонии, и она потеряла сознание. Мама запаниковала, а стюардессы стали спрашивать, есть ли на борту врач. Оказалось, что есть не просто врач, а целый министр здравоохранения. Яков Сандаков привёл в чувство ребёнка и успокоил напуганную мать.

После полёта маленькая пассажирка уже бегала и прыгала как ни в чем не бывало, а ситуация еще раз доказала, что на борту хороший доктор нужнее чиновника.

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