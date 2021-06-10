Собянин рассказал о планах программы «Мой район» на севере столицы

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10 июня 2021, 10:52 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы рассказал о планах реализации программы «Мой район» в Северном административном округе столицы в 2021 году.



Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил проекты благоустройства парков, скверов и зон отдыха.



Он напомнил, что недавно в Коптево была проведена реконструкция бывшего кинотеатра «Рассвет». Теперь там располагается новый общественный центр района. По словам Сергея Собянина, следующим шагом будет благоустройство прилегающего сквера, который должен стать уютной зоной для прогулок и отдыха.



«На детских площадках будут установлены новые игровые комплексы. Появится новая воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак», - рассказал мэр Москвы.



Помимо этого, как отметил столичный градоначальник, будут приведены в порядок несколько дворов на улице Зои и Александра Космодемьянских, д. 27, д. 29, д. 34а и улице Приорова, д. 30.





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