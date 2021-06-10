Жители деревни Верхний Карбуш обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2021, 11:32

Фото: YouTube

Жители омской деревни Верхний Карбуш обратились к Ангеле Меркель - канцлера ФРГ они просят помочь заасфальтировать деревенскую дорогу, до которой никому из местной власти нет дела.

Меркель они выбрали потому, что их деревня была основана «на рубеже XIX и XX веков русскими немцами». По их словам, запрос к российским чиновникам результата не дал, и они решили попытать счастья у далеких предков. Авось помогут! Правда, в комментариях пользователи написали, что жителям не стоит на что-то рассчитывать, ни они первые, ни они последние просят у Запада помощи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кирилл Тандуров (@tandurovkirill)

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