Жители деревни Верхний Карбуш обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу
10 июня 2021, 11:32
Жители омской деревни Верхний Карбуш обратились к Ангеле Меркель - канцлера ФРГ они просят помочь заасфальтировать деревенскую дорогу, до которой никому из местной власти нет дела.
Меркель они выбрали потому, что их деревня была основана «на рубеже XIX и XX веков русскими немцами». По их словам, запрос к российским чиновникам результата не дал, и они решили попытать счастья у далеких предков. Авось помогут! Правда, в комментариях пользователи написали, что жителям не стоит на что-то рассчитывать, ни они первые, ни они последние просят у Запада помощи.
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