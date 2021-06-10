Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие в четверг, 10 июня, отмечают один из самых больших праздников христиан Вознесение Господне. Вознесение Господне отмечается на 40 день после Пасхи. Сегодня верующие посещают храмы, утренние праздничные службы.
Накануне праздника и на утренней службе сегодня православные христиане молятся за здоровье, свое и своих близких людей, просят Бога о благополучии. Также принято поминать усопших.
В праздник Вознесение Господне священнослужители меняют красные облачения на белые, в которых они служат десять дней до Троицы.
В большой церковный праздник верующим не рекомендуется выполнять тяжёлую работу, трудиться на грядках в огородах.
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