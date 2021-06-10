Умерла женщина, пострадавшая в результате ЧП в коллекторе под Таганрогом и находившаяся в коме в реанимации

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2021, 10:04 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Умерла женщина, пострадавшая в результате ЧП в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области и находившаяся в коме в реанимации. Женщине было 43 года. О ее кончине сообщили в пресс-службе администрации региона.

В результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом скончались 12 человек. «Умерла еще одна женщина 1977 года рождения, сотрудница, которая находилась в коме в реанимации», — цитирует РБК представителя мэрии.

Выброс метана во время работ на очистительных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района под Таганрогом произошел 21 мая. Погибли 11 рабочих водоканала. Пострадали пять человек. С отравлениями их госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости