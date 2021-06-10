Гражданская жена Немцова рассказала о непростой участи «вечной любовницы»

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10 июня 2021, 09:30

Фото: соцсети

Гражданская жена Бориса Немцова и мать его двоих детей Екатерина Одинцова рассказала о непростой жизни «вечной любовницы», которой жизнь с политиком только мешала построить карьеру.

«Я родила двоих детей от мужчины, который на мне так и не женился. Я с трудом осваивалась в Москве: после успеха и процветания в родном Нижнем Новгороде никак не могла найти достойную работу в столице. С ведущей ночных выпусков новостей НТВ меня попросили уволиться, узнав о моих отношениях с Немцовым. На мой изумленный вопрос, какая связь между моей интимной жизнью и работой в эфире, Киселев терпеливо пояснил: «Катя, если вам принесут неприятную новость о Немцове и вы должны будете ее в прямом эфире прочитать, Вы его предупредите заранее?» - откровенно написала Одинцова в своем Instagram.

Кстати, тогда телеведущая написала заявление по собственному желанию, а потом долго не могла найти приличную работу. Немцов, конечно, пытался помогать, кого-то просил, но это только мешало. Статус любовницы политика затмевал даже красный диплом МГУ. «Помню, как Боря попросил Александра Цекало, который тогда руководил СТС, принять меня на собеседование по работе. Так неприятно мне не было никогда в жизни. Цекало смотрел на меня с недоверием, разговаривал с подковыркой, а в конце собеседования добавил: «У нас тут надо не просто красавицей ходить, а ещё и работать, корона не упадёт с головы?». Я ушла с неприятным осадком и больше Борю о помощи с работой не просила», - вспоминает Одинцова.

А через несколько лет случай снова свел ее с продюсером, но тогда она уже была сценаристом шоу, которое вел Цекало. «Перед началом прогона, я подошла проверить, всё ли ему понятно в тексте. Он спросил, кто написал все эти классные шутки. Я скромно призналась, что это моё творчество. «Вот я дебил, не взял тебя тогда на работу! Думал - очередная протеже, красивая тёлка, работать не заставишь! Мой тебе совет, Катя: никогда не пользуйся в карьере протекцией влюблённых мужчин. Это только мешает оценить твои таланты, а их у тебя полно! Сценарий - огонь!». В тот вечер Цекало в паре с Иваном Ургантом шутили со сцены моими шутками, а я кайфовала от того, что этот успех мне никто не принёс на блюдце. И никто не сможет отнять!» - поделилась радостью Екатерина со своими подписчиками.

И пользователи сети поддержали журналистку, они поверили, что все ее успехи в жизни случились не потому что она была супругой оппозиционного политика, а как раз вопреки этому.

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