Источником дыма и гари в Челябинске стали городские пожары
10 июня 2021, 08:35 Анна Семенова
Экологи провели проверки после жалоб жителей
Утренний запах гари стал причиной множества обращений челябинцев в министерство экологии. Передвижные лаборатории 10 июня отправились на замеры. В своем телеграм-канале замминистра минэко Виталий Безруков отчитался, что причина запаха – городские пожары. Слабый ветер поспособствовал тому, что над городом растянулась дымка.
Хотя уже была озвучена информация об опасности поджигания тополиного пуха, возгорания происходят десятки раз на дню. Челябинцев просят быть осторожными, не совершать поджоги самим и сообщать о чужих проделках в полицию и МЧС.
При этом с сегодняшнего дня отменяется противопожарный режим в большинстве территорий Челябинской области. Это означает, что разрешается ездить в лес и даже разводить там костры, соблюдая правила безопасности.
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