В Челябинской области сотрудница больницы внесла себя в список заразившихся коронавирусом, чтобы получить страховую выплату

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10 июня 2021, 08:06 Анна Семенова

На коронавирусе пытаются заработать многие. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Женщина получила страховую выплату незаконно.

Кому война, а кому мать родна. Зарабатывать на ковиде предприимчивые граждане начали с самого его появления. Безумные цены на маски и антисептики, продажа очереди на МРТ.

Как только людям понадобились справки – начали подделывать и продавать и их. Вот лишь несколько историй. В Новосибирской области поймали мошенников, которые торговали документами об отсутствии заболевания. Клиентами были иностранцы, которым нужно было въехать на территорию России.

В Питере было обнаружено сразу несколько организаций, торгующих липовыми справками. Их охотно брали туристы, вернувшиеся из-за рубежа. За 1500 рублей преступники были готовы поставить любую дату «сдачи анализа». Некоторые пошли дальше и сулили даже бумаги с QR-кодом.

В Москве отрицательные результаты анализов от имени лаборатории «Гемотест» продавали за 2500 рублей.

А в Челябинской области предприимчивая сотрудница Аргаяшской больницы даже специально «заболела» коронавирусом ради страховой выплаты. Работница организационно-методического кабинета, заполняя список медработников, заразившихся ковидом на работе, внесла туда и себя, хотя была абсолютно здорова. Вскоре женщина получила страховую выплату – 60 тысяч рублей.

Но проверка вскрыла обман. Теперь на работницу больницы завели уголовное дело за мошенничество.

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