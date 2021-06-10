В Ульяновске 15 лет спиртзавод работает без очистных сооружений

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2021, 07:44 Источник: Mash

Фото: pixabay.com

В Ульяновской области спиртзавод уже 15 лет травит жителей соседних поселков. За последние пять лет население просто вымирает, а об экологии и говорить не приходится.

А дело всё в том, что у завода практически отсутствуют очистные сооружения. А кроме выбросов в атмосферу, отходы производства — барду — вывозят в поля и котлованы. Каждый — размером с футбольное поле. В 2017 году один из них прорвался, и ядовитые отходы утекли в местные пруды и речки. Мониторинг показал превышение в воздухе формальдегида и аммиака. Местные жители. Все, кто могут, бегут из своих домов — жильё рядом с таким зловонным соседом никому не нужно. Оставшиеся 5 тысяч человек живут в аду: у детей развиваются аллергии, а астматикам приходится покупать кислородные баллоны.

Но ничего сделать с предприятием, которое убивает людей и экологию, не получается. Пока что обращения во все инстанции заканчивались отписками и, максимум, штрафами заводу "Гиппократ". А предприятие как работало, так и продолжает работать – без очистных сооружений, без соблюдения экологических норм, грубо нарушая природоохранное законодательство и убивая все живое вокруг.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости