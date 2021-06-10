В Москве появился серийный похититель котов, но выкуп за животных просит чисто символический
10 июня 2021, 07:20Источник:
Mash
Багира — черная красавица-кошка, которая 15 лет живёт в зоомагазине как талисман. Персонал кису ценил и лелеял, а посетители любовались и гладили. И вдруг Багира исчезла.
Сотрудники посмотрели видео с камер — зверька украл неизвестный мужчина. Тогда в ход пошло всё: объявления, посты в социальных сетях, звонки и просьбы о помощи. Буквально через несколько дней удалось узнать, что похититель живёт в соседнем доме. Когда к нему пришли, он отказался отдавать Багиру просто так, а назначил краденому цену. Правда, чисто символическую - 500 рублей.
Хозяева на условия вымогателя согласились. Местные жители говорят, что похититель этот — серийный, делает так часто. То ли хобби у него такое, то ли считает, что серьёзно наживаться на животных – грех.
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