В Москве появился серийный похититель котов, но выкуп за животных просит чисто символический

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10 июня 2021, 07:20 Источник: Mash

Фото: pixabay.com

Багира — черная красавица-кошка, которая 15 лет живёт в зоомагазине как талисман. Персонал кису ценил и лелеял, а посетители любовались и гладили. И вдруг Багира исчезла.

Сотрудники посмотрели видео с камер — зверька украл неизвестный мужчина. Тогда в ход пошло всё: объявления, посты в социальных сетях, звонки и просьбы о помощи. Буквально через несколько дней удалось узнать, что похититель живёт в соседнем доме. Когда к нему пришли, он отказался отдавать Багиру просто так, а назначил краденому цену. Правда, чисто символическую - 500 рублей.

Хозяева на условия вымогателя согласились. Местные жители говорят, что похититель этот — серийный, делает так часто. То ли хобби у него такое, то ли считает, что серьёзно наживаться на животных – грех.

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