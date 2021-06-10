Мэрия Челябинска обещает открыть Ленинградский мост на четыре месяца раньше

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10 июня 2021, 07:16 Анна Семенова

Сейчас 30 рабочих демонтируют старый мост. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Сроки ремонта сократили на четыре месяца

Ох уж эти летние пробки! И тут дорожный ремонт, и там ремонт… Да еще и такую важную транспортную артерию, как Ленинградский мост, закрыли на реконструкцию на долгие 27 месяцев! Понимая, как тяжело приходится автомобилистам, в мэрии подумали над тем, как ускорить процесс. И вчера, 9 июня, власти сообщили, что мост откроется на четыре месяца раньше. Уже сейчас строители трудятся с опережением графика. Таким образом, движение вновь откроется на этом участке в июле 2022 года. Далее, до сентября, будут проводить озеленение территории.

Подрядчик рассказал, что сейчас проводится демонтаж старого моста, каждый день на месте работает около 30 человек. Когда придет время возводить новые конструкции, рабочих станет в три раза больше.

А вот пешеходов попросили бережнее относиться к временному деревянному мосту, который специально для них соорудили. Люди выламывают перила с завидной регулярностью…

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