Писатель Александр Проханов: Показания Протасевича нужны Лукашенко для укрепления режима

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9 июня 2021, 21:32 Источник: echo.msk.ru

Фото: Ru-prokhanov.livejournal.com

Известный писатель Александр Проханов поделился своим мнением о ситуации, в которой оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич.



Он отметил, что показания Протасевича, продемонстрированные на видео, скорее всего, были даны под давлением и необходимы Александру Лукашенко для укрепления его режима.



«Отвратительно другое, отвратительно то, что многие наши русские комментаторы, журналисты, они глядели на эти изуродованные наручниками запястья, этот лоб в кровоподтеках и радовались и ликовали по поводу - так вот ему и надо, и вот какой он мерзавец. Это настолько отвратительно, что независимо от того, кто этот человек, – он находится в тюрьме, он находится под давлением. Он прошел и сейчас, может быть, проходит муки дополнительные. Вот это отвратительно», - заявил Александр Проханов.



Писатель сравнил произошедшее с «состоянием войны» и напомнил о том, как гитлеровцы хотели сделать подобное с сыном Сталина Яковом Джугашвили, в результате чего он убил себя, чтобы избежать позора.



Еще одно сравнение Александра Проханова коснулось ситуации с Алексеем Навальным.



«Я антинавальнист, раньше был в большей степени, сейчас меньше, я стал удаляться от политики. Но поскольку он узник, он в тюрьме, он голодает, идет на него давление, накаты. Ну нельзя злорадствовать по этому поводу. Он должен вызывать сочувствие как пленник, как человек, находящийся в тюрьме», - отметил публицист.





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