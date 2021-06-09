Сведения о 7 млн усопших с XVII века оцифрованы в Москве — глава ГБУ «Ритуал» Екимов

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9 июня 2021, 21:11

Жители Москвы смогут узнать, где расположены захоронения их родственников на городских кладбищах, даже если предки были похоронены в XVII веке. Как заявил глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в эфире радиопередачи «Отбой» на станции «Говорит Москва», в столице оцифровали данные о 7 миллионах усопших за последних три столетия.

«Я считаю важнейшим нашим достижением за последнее время цифровизацию всех архивов кладбищ города. То есть все сведения о 7 миллионах захороненных на наших некрополях сейчас находятся в «цифре», в единых автоматизированных системах. Это захоронения с XVII века, доступные в архивных книгах», — отметил Екимов.

Он пояснил, что за полтора года силами архивной службы ГБУ «Ритуал» были оцифрованы порядка 5 тысяч архивных книг «разной толщины». Теперь вся собранная информация помещена в электронные базы данных.

«Это только первый этап – создание базиса, на котором будут существовать уже клиентские надстройки, как минимум поиск захоронений. Разместив в поисковом окне фамилию и имя, можно будет понять, когда [умер человек] и на каком кладбище находится его захоронение», — добавил Екимов.

По его словам, такая цифровая система станет доступной для жителей Москвы в срок до полутора лет. Кроме того, глава ритуальной службы рассказал, что на сайте организации планируется создать систему личного кабинета. Она позволит не просто заказывать услугу, но и получать разрешения на захоронение, установку надмогильных сооружений и другое.

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