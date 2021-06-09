Председатель ДАР Похмелкин заявил о важности регулирования использования электросамокатов

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9 июня 2021, 19:46

электросамокаты, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в рамках разговора с журналистами в среду, 9 июня, заявил о необходимости регулирования передвижения граждан на скоростных самокатах.

Эксперт заметил, что самокатчиков становится все больше, а передвигаются они на достаточно большой скорости, вследствие чего создают угрозу безопасности дорожного движения не только на тротуаре, но и на проезжей части.

Виктор Похмелкин в беседе с RT подчеркнул, что люди на самокатах часто становятся виновниками ДТП и нередко покидают место аварии, а ответственность за это не несут. Председатель ДАР полагает, что граждане, которые решили передвигаться на данном транспортном средстве, должны осознавать, что они отвечают за свои действия и являются полноправными и "полнообязанными" участниками дорожного движения.

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