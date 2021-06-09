Покинувшие Россию банкиры остались должны кредиторам 2,3 трлн рублей

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9 июня 2021, 19:19 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) рассказали о крупнейших судебных процессах в отношении бежавших из России банкиров. Общая сумма требований к ним достигла 2,3 трлн рублей, причем иски на 1 трлн уже удовлетворены в суде. Эксперты обращают внимание на проблему взыскания активов и имущества за рубежом: у России лишь восемь международных договоров, которые позволяют признать национальное решение за границей.



Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников рассказал, что самый крупный судебный процесс ведется в отношении совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры - президента кредитной организации - Ларисы Маркус. Объем неудовлетворенных требований кредиторов составил 218 млрд рублей.



В 2016 году Центробанк РФ обнаружил «дыру» в 210 млрд рублей и отозвал у организации лицензию. Известно, что уже в 2017 году Ларису Маркус приговорили к 8,5 годам колонии, а Георгий Беджамов в настоящее время находится в Лондоне.



Еще один крупный процесс касается бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева. В Великобритании он был признан банкротом, а в России что-либо значимого из имущества у него не осталось.



Среди других подобных процессов – дело бывшего собственника Межпромбанка Сергея Пугачева, объем неудовлетворенных требований по которому составил 80 млрд рублей.



Процедура трансграничного банкротства начинается с получения решения суда в России, после этого с торгов продаются все активы внутри страны. Подаются международные запросы и выясняется, в каких странах находятся остальные активы. Специалисты стремятся получить судебные решения и аресты имущества в этих государствах. Только затем реализуются иностранные активы и средства перечисляются в конкурсную массу. Именно с ними и возникают наибольшие проблемы. Эксперты отмечают, что, как правило, конкурсное производство сталкивается с тем, что активы найти не удается.



Старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев отмечает, что взыскание имущества в иностранной юрисдикции является проблемным, поскольку у России всего восемь международных договоров, позволяющих признать национальное решение за границей. При этом большинство взысканий сейчас происходят по принципу взаимности между странами.





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