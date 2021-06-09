Анастасия Татулова заявила, что бизнесу нужны прибыльность и безопасность, а не форумы

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 18:03

Чуть ли не впервые в истории прошедший в начале июня 2021 г. ПМЭФ был скептически освещён даже прогосударственными СМИ. Хотя вроде бы должно быть наоборот.



Первым поводом для раздражения стала резко возросшая цена участия. Если в 2019 г. билет на ПМЭФ стоил 350 тыс. рублей, то нынче требовали от 840 до 960 тыс. рублей – в зависимости от желания посещать мероприятия с участием президента Путина. А такого ценника на еду и напитки нет даже в самых пафосных ресторанах столицы: маленькая бутылочка воды – 550 рублей, хлебная тарелка – 480, бизнес-ланч – 3, 8 тыс. рублей. Общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову сначала пригласили выступить, а потом предложили заплатить за эту возможность под миллион.



Татулова в итоге выступила и стала главной звездой форума. Она сразу сказала бизнес-омбудсмену Борису Титову, что не замолчит, пока всё не скажет, а он потом может попробовать вытащить её из СИЗО. Титов ответил, что не обещает. По словам Татуловой, бизнес хочет всего двух вещей: прибыльности и безопасности: «Больше предпринимателям ничего не надо, от слова «совсем». Меньше всего им нужны форумы». Крепнет усталость предпринимателей от институтов, которые «работают на их благо».



«У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса: вы на нас плюёте, а мы вас ненавидим. Это плохо для всех» – так определила Татулова суть взаимоотношений своих коллег с властью. А хлопали её выступлению и предприниматели, и чиновники, буквально только что утверждавшие, что в их отношениях «всё хорошо».



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости