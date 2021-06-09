К началу осени Челябинск получит 10 новых трамваев

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9 июня 2021, 17:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото — пресс-служба правительства Челябинской области

Они будут снабжены кондиционерами и беспроводным интернетом.

УКВЗ изготовил 14 трамвайных кузовов для Челябинска. Первая партия из 10 вагонов поступит в город до 1 сентября, остальные — до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона с отсылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Новые трамваи будут оснащены выдвижными или откидными рампами для обеспечения комфортной посадки и высадки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Также в транспорте будут установлены кондиционер, система видеонаблюдения, информационные табло, зарядные устройства, Wi-Fi-точками.

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