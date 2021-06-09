Обращение оппозиционного журналиста из Литвы к россиянам

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9 июня 2021, 16:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Альгирдас Палецкис

Литовский оппозиционный журналист Альгирдас Палецкис, которого власти страны опять хотят посадить в тюрьму на 9 лет по обвинению в шпионаже в пользу России, обращается ко всем неравнодушным…

Дорогие друзья в России, в других странах!

Часто думаю о вас. Рад, что вас много. Что мысленно мы вместе.

Ниже - перевод моей статьи. В ней вся суть "уголовного" дела. Статью писал для литовской прессы и контекста, но надеюсь, что дополнительных комментариев она не требует.

А пока с адвокатом ждем возможности в конце июня произнести заключительные речи в суде. Затем, в конце июля, суд первой инстанции огласит свое решение.

Настроение бодрое. Всем - искренний привет!

Альгирдас Палецкис

Согласен еще на 9 лет тюрьмы - но при одном условии

Да, пишу эти строки как заинтересованное лицо - и этого не скрываю. Кто ж захочет вернуться в тюрьму еще на 9 лет? Такого наказания потребовала прокурор на недавнем заседании суда.

Однако в этом деле имеется и более значительный - общественный интерес. Интерес раздвинуть занавес секретности, который опустила прокуратура. Люди хотят знать, чего ж такого я «нашпионил»? Какие имеются факты?

Прокуратура с самого начала процесса требовала проведения тайных судебных заседаний. Суд лишь частично удовлетворил это требование. С другой стороны, сама прокуратура официально признала, что в моем "деле" нет никаких государственных тайн. Никаких. Тогда откуда такая тяга к секретности?

Чтобы понять ее причины, вернемся в 19 декабря 2018 года. В тот день Литву потрясла новость: в стране орудовала сеть русских шпионов! Об этом сообщили главы сразу трех силовых структур - прокуратуры, госбезопасности и полиции. На совместной пресс-конференции.

Кстати, часто ли раньше бывали такие совместные выступления силовиков? Я что-то никак не припомню. Значит, их сообщение должно было звучать сенсационно...

И они рассказали о "массе найденных улик". Об угрозе,

которая нависла над всеми добропорядочными гражданами. И обо мне - в эпицентре шпионской сети.

Ещё только начав расследование, эти деятели каким-то мистическим образом уже знали, что я — "шпион". И публично это озвучили. Тем самым явно нарушив презумпцию невиновности. И, надавив на будущий суд.

Вскоре прокуратура дополнила обвинение тем, что я, якобы, собрал и передал России данные о литовских должностных лицах, расследовавших вильнюсские события 1991 года (взятие телебашни). По версии прокуратуры, я также собрал информацию о состоянии здоровья бывшего советского солдата, участника этих событий Юрия Меля, пребывающего в заключении в литовской тюрьме. Мало того, я ещё «планировал захватить и заложника» - известного литовского политика, ныне обозревателя Аудрюса Буткявичюса... (Правда, последнее обвинение быстренько улетучилось.)

На 528 суток, т.е. на полтора года, еще до какого-либо суда запертый в камере-одиночке, словно монах, общаясь лишь с книгами и пишущий свою (скоро ее опубликую), я всё ждал — когда же мне предъявят обещанные массовые улики? А имено: «нашпионенные» мной данные. Где ж они?

В конце концов мне предъявили такое заключительное обвинение: «шпионил по заданию… неустановленного российского разведчика. ... Планировал собрать упомянутые выше данные. И поручил их сбор… неустановленному лицу». Вы не поверите, но так и написано в обвинении!

Думаю, уже пора дополнить Уголовный Кодекс новой статьей — «Намерение шпионить по заданию неустановленного иностранного разведчика». Наказание — как за реальный шпионаж: от 3 до 15 лет лишения свободы. В среднем — те самые 9 лет.

Затем я ждал конкретной информации о «сети российских шпионов». Долго ждал. До сих пор жду. Может, вы что-нибудь слышали? Полиция провела обыски у дюжины моих друзей. Подозревая в них членов «шпионской сети». Но доказательств так и не нашли. В противном случае уже давно бы представили обществу. Ну ведь наверняка же?

Правда, помимо меня обнаружился всё-таки ещё один «сетевик». Он даже "признался", что шпионил. За такое своевременное "признание" прокурор на прошлом судебном заседании любезно попросила суд освободить его от уголовной ответственности.

Однако вот какая заковыка: в своём "деле" я обнаружил документ о том, что незадолго до моего ареста полиция задержала этого человека за скачивание из интернета фотографий с детской порнографией. Как известно, по Уголовному Кодексу Литовской республики за подобное деяние грозит тюрьма сроком до 4 лет. Не хотел человек в тюрьму, и я его понимаю.

Поэтому и начал меня оговаривать. И активно сотрудничать со спецслужбами. На судебных заседаниях он и не скрывал, что стал сотрудником органов госбезопасности. Из его "показаний" и склеено обвинение против меня.

Теперь, полагаю, даже моим неприятелям ясно, почему прокуратура настаивала на закрытых судебных заседаниях. И почему она потребовала вернуть меня в тюрьму еще на 9 лет. В этом случае, как говориться, все концы в воду. Только так прокуратора может как-то «оправдать» моё прошлое полуторагодичное тюремное заключение ещё до всякого суда. А. Палецкис ведь виновен — чего вы хотите? Какие ещё могут быть вопросы?

Но один вопрос был и будет. Простенький такой. Уголовный Кодекс иногда рассматривается как эталон письменного стиля. Поскольку он точен и лаконичен. Его 119- я статья таковой и является: шпионажем занимался тот, кто собирал данные для иностранной разведки. Здесь ключевое слово - «собирал».

Но прокуратура так никому и не представила, что же я «насобирал» о должностных лицах, расследовавших вильнюсские события, либо о заключённом Ю. Меле.

Очевидно, она полагает, что со мной нечего возиться - хватит и абстрактных обвинений. Но, может, хотя бы общественность имеет-то право знать, за что хотят на 9 лет вернуть в тюрьму гражданина Литвы?

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