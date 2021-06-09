Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 16:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Пожалуй, правительство премьера-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, к сожалению, находится в «плачевном» состоянии: латвийцы, политики, предприниматели устали от странных действий «слуг народа». Латвийский политик, экс-министр транспорта Айнарс Шлесерс раскритиковал премьер-министра Латвии за его желание поднять налоги.



«Суматошное правительство Кариньша хочет поднять налоги! Этого нельзя допустить. Если поднять налоги, то все больше людей вынуждены будут работать нелегально. Многие еще борются за выживание, а правительство притворяется, что ничего не видит и не понимает. Правительство думает, что если поднять налоги, то и доходы госбюджета повысятся. Это элементарная неграмотность и глупость. В 2002 году, будучи премьер-министром, я предложил понизить подоходный налог с предприятий с 25% до 15%. Министерство финансов заявило, что мое предложение сократит доходы госбюджета на 70 млн латов. Я все же добился своего! В результате за последние два года доходы бюджета увеличились на 200 млн латов! Сегодня нужно сделать то же самое: разрешить малому бизнесу, индивидуальным коммерсантам работать, не выплачивая подоходный налог с предприятия и индивидуальный подоходный налог, а вместо этого коммерсанты могли бы увеличить единовременную пошлину за годовой патент в размере 10% своих доходов. В результате государство соберет больше денег, уменьшится теневая экономика, да и индивидуальные коммерсанты будут счастливы, что к ним в ночи не постучится служба государственных доходов».



В словах г-на Шлесерса есть резон: при работе его правительства, к счастью, нареканий от латвийцев были минимальные. Нынешний американский премьер-министр Кришьянис Кариньш довел экономику Латвии до краха! Полнейшего! Так и хочется сказать: «Yankee, go home! Боже, спаси Латвию!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости