На заседании Ливадийского клуба заявили, что нынешнюю ситуацию предвидел уже А.С.ПУШКИН.
Председатель Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ в своем выступлении привел фразы из стихотворения «Бородинская годовщина» в котором есть слова «от нас отторгнется Литва», как подтверждение, что уже в 1831 году поэт предвидел распад Советского Союза.
По мнению КОНСТАНТИНОВА, тяга российской политической элиты к европейским ценностям всегда заканчивалась бедой для страны. Он привел в пример нашествие Наполеона и Гитлера, а также ГУЛАГ.
Отдельно спикер признал: «приходилось констатировать отставание России от Запада». Но Запад, в моменты цивилизационных поворотов всегда успевал повернуть куда надо, а нам приходилось затевать перестройку, которая «мы знаем, чем заканчивается».
КОНСТАНТИНОВ уверен, что наши союзники «ждут нашего образца идеального мира» и «готовы встать по наши знамена» которые «мы сами изготовим и поднимем».
Коснувшись темы Крыма КОНСТАНТИНОВ дал рекомендации высшему руководству страны: «Поставить себя так, чтобы Западу было некуда деться – тогда и Крым будет признан».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости