В Крыму предложили давить Запад, пока он не сломается

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9 июня 2021, 16:15 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото из открытых источников

На заседании Ливадийского клуба заявили, что нынешнюю ситуацию предвидел уже А.С.ПУШКИН.



Председатель Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ в своем выступлении привел фразы из стихотворения «Бородинская годовщина» в котором есть слова «от нас отторгнется Литва», как подтверждение, что уже в 1831 году поэт предвидел распад Советского Союза.



По мнению КОНСТАНТИНОВА, тяга российской политической элиты к европейским ценностям всегда заканчивалась бедой для страны. Он привел в пример нашествие Наполеона и Гитлера, а также ГУЛАГ.



Отдельно спикер признал: «приходилось констатировать отставание России от Запада». Но Запад, в моменты цивилизационных поворотов всегда успевал повернуть куда надо, а нам приходилось затевать перестройку, которая «мы знаем, чем заканчивается».



КОНСТАНТИНОВ уверен, что наши союзники «ждут нашего образца идеального мира» и «готовы встать по наши знамена» которые «мы сами изготовим и поднимем».



Коснувшись темы Крыма КОНСТАНТИНОВ дал рекомендации высшему руководству страны: «Поставить себя так, чтобы Западу было некуда деться – тогда и Крым будет признан».

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