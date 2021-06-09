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В курортных городах Крыма начала расти заболеваемость коронавирусом

, 16:11 Источник: Аргументы Недели-Крым

В курортных городах Крыма начала расти заболеваемость коронавирусом
Фото из открытых источников

Роспотребнадзор объявил о росте заболеваний в Ялте, Алуште, Черноморском районе и Симферополе.

«Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - сделал сегодня заявление Дмитрий КРУТИКОВ. Особо представитель Роспотребнадзора отметил Ялту, Алушту и Евпаторию, как имеющих наибольший удельный вес.

Отметим, что уже неделю число ежедневно выявляемых больных устойчиво держится «больше сотни», стремясь превысить показатель в 110 человек.

Причину роста заболевания в курортных городах господин КРУТИКОВ не озвучил.

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