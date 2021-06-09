Экс-министр образования Латвии: Премьер страны живет хорошо, поэтому не понимает народ

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9 июня 2021, 15:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Стоит только очередному министру уйти в отставку, так правда сразу же и «повылазила» на свет: экс-министр образования Латвии Илга Шуплинска высказалась о премьер-министре Кришьянисе Кариньше весомо и честно.



«Кариньш живет хорошо, поэтому не понимает, что для 80% жителей Латвии ковидное время было невыносимым. Мое отношение к премьер-министру Кариньшу бывало очень разным, но когда начались вопросы из-за ковида, я в принципе на каждом заседании Кабинета министров показывала различные данные эпидемиологических, психоэмоциональных показателей по Европе, но мне не удавалось его убедить. В Латвии примерно 20% людей, в том числе премьер и другие депутаты, которые живут в очень хороших условиях, у которых есть дома, не было запрета на работу, им не приходилось жить на пособие. Если смотреть с их позиции, может показаться, что вся Латвия выдержала год ситуации с ковидом… Честно говоря, я тоже могу, но 80% жителей не могли выдержать. Мы еще почувствуем последствия этого безумия. Как только появляются большие проблемы, так Национальное объединение сразу же поднимает вопрос о национальных ценностях. Простите, но это кретинизм!»



Браво, г-жа Шуплинска! Жаль, что раньше не сказали об этом. Люди бы вас тогда поддержали.

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