Власти Якутии опровергли новость о появлении «местного» штамма COVID-19

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в среду, 9 июня, заявили, что информация о появлении "якутского штамма" коронавируса нового типа не соответствует действительности.
В ведомстве заявили, что ранее на одном из интернет-порталов появилась новость о том, что появился так называемый "якутский штамм" COVID-19. Впоследствии эта информация начала распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя граждан в заблуждение.
Министерство здравоохранения Якутии опровергает эти данные, поскольку они являются недостоверными. Подчеркивается, что по состоянию на сегодняшний день циркуляции новых мутаций коронавируса, за исключением ранее распространившихся, а также недавно завезенного "британского" штаммов, в республике не выявлено.
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