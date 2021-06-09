Власти Якутии опровергли новость о появлении «местного» штамма COVID-19

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9 июня 2021, 16:01 Источник: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

COVID-19, pixabay.com

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в среду, 9 июня, заявили, что информация о появлении "якутского штамма" коронавируса нового типа не соответствует действительности.

В ведомстве заявили, что ранее на одном из интернет-порталов появилась новость о том, что появился так называемый "якутский штамм" COVID-19. Впоследствии эта информация начала распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя граждан в заблуждение.

Министерство здравоохранения Якутии опровергает эти данные, поскольку они являются недостоверными. Подчеркивается, что по состоянию на сегодняшний день циркуляции новых мутаций коронавируса, за исключением ранее распространившихся, а также недавно завезенного "британского" штаммов, в республике не выявлено.

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