Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм в ресторанах и кафе

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9 июня 2021, 15:29

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы призвал рестораторов придерживаться санитарных норм. Об этом он сообщил в ходе вручения благодарностей группе работников предприятий ресторанной отрасли столицы.



«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новые случаи заболевания ковидом. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. Сегодня около 10 тыс. задействовано. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы в борьбе с ковидом. Тем не менее мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая (задача) для поддержания экономики города», - сказал Сергей Собянин.



Он отметил, что необходимо обязательно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя в дальнейшем.



«Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида», - заключил мэр Москвы.





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