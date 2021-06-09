Независимости России 540 лет. Но празднуем 12 июня в ряду других осколков СССР, существующих как государства лишь сотню лет

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 15:16

РСФСР, приняв 12 июня 1990 года Декларацию о суверенитете и закрепив в документе свою целостность, убереглась от грозившего ей распада. А спустя четверть века довела логику суверенитета до конца: вернула себе Крым, отнятый у неё общесоюзной властью в пользу другой.



Главным спусковым механизмом распада СССР послужило двоевластие в Москве, одним из этапов возникновения которого действительно стала российская декларация о суверенитете. Другое дело, что предпосылки крушения СССР возникли гораздо раньше, а именно – при его формировании. Он создавался как союз национальных государств с правом на отделение (причём некоторые из них были укрупнены за счёт территорий проживания русского народа). Этот союз скрепляли общая идеология и партийная вертикаль. Его срок годности был накрепко привязан к сроку годности «единой веры», коммунистической идеи. Можно кивать в сторону Китая, которому удалось обновить эту идеологию, но нельзя забывать: в отличие от СССР и Югославии Китай не был и не является союзом национальных государств.



Но даже после распада СССР Россия по сей день дотирует некоторые союзные республики: через цены на энергоносители, через безвозвратные кредиты и списание долгов даже платёжеспособным государствам, таким как Узбекистан. Наконец, через неограниченный доступ рабочей силы на свой внутренний рынок, а это дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру и миллиарды долларов ежегодного оттока доходов из страны.



Конечно, большое значение имеет сдвиг демографических пропорций. В СССР доля русских составляла около 50%, а в РФ она – более 80%. Это даёт шанс на качественно иной уровень интеграции общества, на создание более монолитного и жизнеспособного государства. Но, если судить по миграционной и национальной политике, оно этим шансом не очень готово воспользоваться.



Независимость России длится с 1480 года, с избавления от ордынского ига. И хотя непросто уложить в данную конструкцию Советский Союз, поначалу резко отрицавший свою преемственность от исторической России, это всё же возможно благодаря Великой Победе и её идеологическим отголоскам. Итого – более полутысячи лет непрерывного суверенитета. И вдруг мы начинаем праздновать в качестве дня рождения России события недавнего времени. Да ещё и ставим себя тем самым в один логический ряд с другими осколками СССР, многие из которых существуют в качестве государств лишь сотню лет.



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