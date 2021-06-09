Правительство Латвии выделит 4, 5 миллиона евро полиции и пограничникам

Правительство Латвии решило выделить 4, 5 миллиона евро полиции и пограничникам за работу во время пандемии.
С начала пандемии полиции и пограничникам на такие цели было выделено несколько миллионов евро. Полиция и пограничники – органы, контролирующие ограничения распространения коронавируса. И в мае этого года правительство Латвии выделило 850 741 евро данным структурам.
Большинство латвийцев пребывают в недоумении от «широкого жеста» правительства: в период острого коронавируса преступления совершались, однако… Более того, произошли резонансные убийства известного латвийского адвоката и популярного спортивного агента. Разумеется, преступления «в стадии» расследования… Видимо, так и останутся в «стадии» по обыкновению. Напомним, что «за хорошую» работу был отстранен с поста главы МВД Сандис Гиргенс… Так за что и на что выделяется премия???
Если говорить о штрафах, которые «стригла» полиция во время пандемии, то – да!!! Стригла без разбора!!! И с полуслепой бабушки, которая уже себя не помнит, и «лезла» в богатые дворы-дома, чтобы было с кого взять! Конечно, были и нарушители, но не на 1,5 миллиона евро же!
Правительство Латвии, видимо, платит полиции за пополнение бюджета и поддержание своих порток!
Так и живет маленькая Латвия.
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