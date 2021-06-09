Латвийский врач: Государственный внешний долг в размере 15 млрд евро ляжет на плечи пенсионеров

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9 июня 2021, 15:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Совершенно очевидно, что несостоятельность латвийского правительства г-на Кариньша довело «до ручки» даже людей самой гуманной профессии: экс-президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис высказался о ситуации в стране.



«Я из тех, кто всю свою трудовую жизнь получал зарплату, соответствующую среднему классу. Честно платил налоги и аккуратно делал взносы в пенсионные фонды. Скоро достигну пенсионного возраста и моей целью к этому моменту было бы уменьшить свою трудовую нагрузку. Однако государственный внешний долг в размере 15 млрд евро ляжет на плечи пенсионеров и людей старшего возраста. Латвия в ближайшем будущем получит большие европейские субсидии, примерно 10 млрд евро. Проблема в том, что на данный момент нет ни малейшего свидетельства, что эти деньги могли бы начать зарабатывать: их скорее распределят «политически». Проведут очередные огромные закупки на строительство общественных зданий, тюрем, железнодорожной инфраструктуры. Местных строителей не хватает, правительство станет платить иностранным компаниям, которые будут ввозить в Латвию граждан третьих стран. А для обычных людей ремонт и строительство станут «люксовым развлечением». Это идея – закатать миллиарды в бетон, еще больше снизит конкурентоспособность Латвии. С каждым годом я буду получать все меньше, так как государство разными способами станет оплачивать из моей пенсии внешний долг. Правительство Кариньша с его лозунгом «после нас хоть потоп» все экономические проблемы государства перегрузит на плечи будущих поколений, но будущее поколение выберет уехать прочь из Латвии, а долги государства станут платить оставшиеся дома, и это будут люди старших лет. А пока правительство отличается тем, что весьма ловко распределяет деньги налогоплательщиков на общественную активность: снимаются рекламные ролики, распространяется позитивная информация, переливается из пустого в порожнее. Кариньш весь пар выпустил в свисток, но локомотив экономики не двинулся с места».

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