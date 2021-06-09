Сергей Марков перечислил сценарии действия власти из-за того, что россияне не хотят прививаться

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9 июня 2021, 14:38 Источник: Эхо Москвы. Сергей Марков

Фото: pixabay.com

В стране начинается подъем третьей волны пандемии. При этом темы вакцинации снизились. Не помогают ни доступность прививки, ни пропаганда. Все пошло совсем не так, как планировала российская власть. Политолог Сергей Марков считает, что в ближайшее время придется сделать выбор, который повлияет на жизнь миллионов наших сограждан. Он озвучил возможные сценарии развития событий.

1. Инерционный и экспертный сценарий.

Эксперты дают прогноз, что если все пойдет так, то потребуется карантин в какой то форме и закрывать часть экономики. Закрывать кафе и бары, стадионы, театры? Летом, когда все хотят отдохнуть? Накануне выборов? С нулевым ростом экономики и тысячами предприятий в долгах и на грани банкротства. Этот надо избежать любой ценой. Но как?

2. Есть сценарий правительства.

Там люди жесткие и предлагают перейти к принудительной вакцинации для отдельных групп населения и регионов. Судя по эху после заседания Совета Безопасности, это предлагает и правительство, и Дмитрий Медведев. Но власти боятся, что переход к насильственным методам может вызвать обратную реакцию.

3. Сценарий доброго волшебника.

Президент у нас гуманист. Не любит насиловать миллионы. Поэтому пока он отвергает принудительную вакцинацию, которую ему все более настойчиво предлагают чиновники и эксперты. И требует от правительства усилить пропаганду. Требует еще больше облегчить вакцинацию. Центры вакцинации уже стоят в торговых центрах, в парках. Будут в аэропортах, жд вокзалах. Президент требует придумать не отрицательные, а положительные стимулы. Не заставлять, а поощрять и доплачивать. Не напрягать людей, а напрягать власти. Но для этого нужны деньги. А в предвыборный год правительство и так стонет.

Что делать? В ближайшие дни, видимо, будет принято какое-то решение. Оно определит нашу жизнь на лето и часть осени. Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации.

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