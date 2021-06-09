Великий и могучий: где можно «чокать» и вам за это ничего не будет, если вы не страмина

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9 июня 2021, 14:07 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: cоцсети

Если слова «пупырловка» и «хабзайка» кажутся вам как минимум странными и вас, можно сказать, «вальнуло», когда мы о них упомянули, то вам точно будет интересно узнать какие еще диалектизмы гуляют по просторам России-матушки и что именно означают. Мы, конечно, поможем.

На днях «Яндекс.Дзен» вместе с Институтом русского языка им. В.В. Виноградова составили список слов, которые используются только в отдельных регионах нашей страны. Проанализировав данные Дзена, эксперты изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России и 11 млрд словоупотреблений в частности, чтобы выделить те, которые вы вряд ли услышите, не живя в конкретной местности. Мы этот список дополнили и представляем вам самые интересные слова из регионов.

Начнем со столицы и Подмосковья. У нас в ходу «человейник» как большой многоквартирный дом, «обплеваться» – вместо тысячи выражений недовольства и «корнер», что в «переводе» – торговая точка.

Питер славится особенностями речи с давних пор, но кроме шавермы, поребрика, парадной и других всем известных словечек нашлись другие: «тэшка» – это маршрутка, «пухто» – мусорный контейнер, «больняк» – больничный лист, «задвиг» – странность, а коммунальный счет – «жировка».

В Сибири, помимо интересных слов типа «шоркать» – тереть, «стайка» – сарай, «плечики» – вешалка для одежды и «шушлайка» – малолитражный автомобиль, нужно еще и «чокать». «Что» – вариант не для суровых сибиряков, здесь уместно «чо почем», а еще забавные «тоси-боси» и «тырым-пырым». Также вредных женщин тут называют «выдергами», медленного человека – «кулемой» (если вы таков, могут еще и спросить «чего растележился?»), булочки – «шанежками», картофельное пюре – «толченкой», лужу – «лывой», тефтели – «ежиками», зимнюю обувь – «пимами», а район населенного пункта – «околотком».

Есть в Сибири и более «региональные» слова. В красноярских вузах пары называют «лентами», в Новосибирской области ужас – «жутиком», гостиницы и поездки на отдых – «отдыхаловкой», алкоголь низкого качества – «султыгой», а кошелек – «гаманком». В Иркутске вас могут пригласить «чаевать». Но это значит не «пить чай», а «обедать». А вот если вы плохой человек, к ужину вас не пригласят, но назовут «страминой». Дай бог не будут истошно на вас «базлать», что значит истошно кричать. Но если к обеду все-таки пригласили, могут предложить распространенное в Иркутской области блюдо бурятской кухни, называемое «позы». Позы иногда едят с «горлодером» – это острый соус из помидоров с чесноком. А еще садовая клубника тут – «виктория». Также как и в Татарстане.

В Татарстане и Башкирии интересного вообще много. Есть, например, такое словечко как «айда», что означает «пойдем». Или «чепырка» – так называют автомобиль ВАЗ-2114 (LADA Samara). Там же слово «абый» используют, обращаясь к мужчине уважительно. А еще вас могут пригласить на «сабантуй», и нет не на одноименный праздник. Сабантуем здесь называют обычную вечеринку или сборище. Если же эта самая вечеринка не удалась, здесь скажут «полный аптраган», что значит «кошмар».

Сахалин, находясь вблизи к Корее, перенял некоторые слова оттуда. Но и видоизменил их в том числе. Например, лапшу быстрого приготовления они называют «кукса». Почти также как одно из блюд корейской кухни с лапшой, только с другой буквой на конце – «кукси». А еще там строят «фанзы» – это привычный для ребятни со всех уголков нашей страны штабы или шалаши.

Во Владивостоке ходят в «чифаньки» – китайские забегаловки и кафе. «Исполнять» там значит «выпендриваться», «втарить» – купить, «маякнуть» – дать знать, «шугань» – что-то страшное, «чайка» – любитель халявы, «набка» – набережная, «очкура» – труднодоступное место, «уматно» – смешно или клево.

Брянщина отличилась такими словами как «бурак» – свекла, «гардеман» – самогон, «махотка» – глиняный кувшинчик, «валет» – деревенский житель, «шмурак» – дурак.

В Ижевске щенков называют «кутешатами», малышей или милых людей – «мака», а если хотят обнять, проявить ласку или поцеловать, скажут «полюбать». А еще вместо «почему» там используют «зачем».

В Калининградской области используют такие слова как «пупырловка» – глухая деревня, «кеска» – мусорный контейнер, «хабзайка» – училище, среднее специальное учебное заведение. На Вятке ныть – это «веньгать», а если вас хотят наругать, назовут «ногтем». На Кубани баклажаны зовутся «синенькими», а тыква «гарбузом». В Омской области синоним слову «дурак» – фраза «с первой линии», а смешной или забавный момент – «слива». На Камчатке медведя называют «мишаком». В Самарской области «вальнуть» – это удивить.

На этом наш список подходит к концу, ведь объять все огромное множество диалектизмов просто невозможно. Некоторые из них разлетелись по всей России, а некоторые – почти вымерли, но на их смену всегда будут приходить новые.

Кстати, многие ли из тех слов и выражений, что мы перечислили, хоть раз в жизни слышали вы?

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