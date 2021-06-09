В России ужесточили миграционную политику

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9 июня 2021, 13:43

Конституционный суд принял решение о запрете въезда мигрантам на территорию Российской Федерации в случае их ухода от ответственности за совершённые ранее правонарушения.



Гастарбайтеры начали возвращаться в Россию после длительного периода пандемии. Многие получают отказ на въезд прямо на пограничных пунктах. Некоторым запрет устанавливается пожизненно. Такое ограничение может быть принято в автоматическом режиме на основании административных протоколов.



В Институте общественных наук РАНХиГС считают, что определёнными нормами государство вправе самостоятельно стимулировать приезд мигрантов. Пока неквалифицированная рабочая сила из стран СНГ востребована в России. Но мигранты оказывают влияние на национальную и религиозную среду. Руководитель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров считает ограничения в миграционной политике стремлением государства уменьшить социальную напряжённость.





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