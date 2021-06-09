Бизнес по-новому, или Короли рапса. Часть 1

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 13:24 Павел Воронков

Фото из открытых источников

В силу исключительно человеческих качеств, таких как: честность, порядочность, ответственность, исполнительность, далеко не каждому человеку можно дать в долг. Речь идёт о любых суммах. Сейчас ООО «АвтоРегионСтрой» находится на подъеме, у компании нет ни одного суда за более чем четыре года существования и уже имеется один контракт с государством на, практически, 3 миллиона рублей. В пандемийный год фирма, занимающаяся продажей и доставкой щебня вышла в плюсовые 4 миллиона рублей. Весьма достойный показатель, всё это выглядит очень привлекательно и отдает перспективой для потенциальных партнеров. Однако в этом случае без «но» не выйдет. Один из учредителей и владелец 75% компании Климонов Алексей Михайлович имеет весьма занимательное прошлое, пронизывающее недоверием как к нему самому, так и его семье.

Чета Климоновых



Щебнем семья Климоновых занималась не всегда, ещё несколько лет назад основным бизнесом считалась продажа недвижимости. Ещё в 2018-ом году сумма долгов, накопившихся за время существование дела, стала более чем внушительной, и в 2019-ом был запущен процесс признания банкротом жены Климонова - Екатерины Игоревны. С тех пор долги не погашены от слова «совсем». Единственное имущество (квартира на 55 кв.м. в Московской области), которое по закону может помочь оплатить долг никак не может продаться на аукционе и находится в залоге у банка ВТБ, которому Екатерина Климонова должна больше двух миллионов по кредитному договору. И это меньший из долгов. Суд также удовлетворил иск ООО «Доходный дом» (уже признаны банкротом) на сумму 3460000 рублей - с фирмой судились из-за неосновательного обогащения в размере 4350000 руб и ФНС России на сумму более 17 миллионов (земельный налог). Покупать и продавать недвижимость оказалось проще, чем платить налог, который не переставал накапливаться. Самое интересное, что Климонова должна чуть больше миллиона ИП Мазыленко Любови Александровне, казалось бы сумма незначительная относительно приведенных выше, если не брать во внимание тот факт, что девичья фамилия Екатерины Игоревны - Мазыленко. И именно её мать Любовь Александровна обратилась в суд с заявлением о признании должника банкротом. Кстати, сама Мазыленко как ИП ликвидирована ещё в 2016 году (признана банкротом), она тоже занималась куплей-продажей недвижимости и прошла 38 судов.

Чета Климоновых



Финансовые махинации и запутанная история приводят к тому, что заёмщики предпочитают не возвращать долги, а запускать процедуру признания банкротом для реструктуризации долга. Что ж, бывает и так, что люди не справляются с собственным делом, неправильно рассчитывают силы или финансы. Что же им остается ещё, если денег нет, а долги есть? Ситуация обстоит так, что судя по социальным сетям Климоновой её едва ли можно назвать бедной девушкой без возможности отдать чужие деньги. По решению суда она без труда отдала своей матери 700000 рублей, но это, своего рода, финансовый круговорот в семье Климоновых. На большее Екатерину Игоревну пока что не хватило. Зато за последние три года можно действительно сбиться со счета путешествий на дорогие курорты, фотографиями из которых буквально пестрит Instagram девушки. Сейчас она позиционирует себя как фитнес-тренер, а также занимается авторскими корсетами, пока её муж доставляет щебень. Эмираты, остров Родос, Барселона, Тайланд, путешествие по Турции, Хакасия, Байкал, Сочи, Грузия, Болгария- некоторые обеспеченные люди не успевают посетить такой список мест за всю жизнь, но семья Климоновых, имея огромные долги, справилась меньше чем за три года. Вот, например, отель Titanic Deluxe Golf Belek, из которого девушка мило поставила геометку в своей социальной сети под фотографией: учитывая даты поездки, количество человек, как минимум те, кто попал в кадр (два маленьких ребёнка и сама Екатерина Игоревна), путешествие в этом место обошлось без перелета в 650000 рублей. Но это лишь капля в море, если брать во внимание, где ещё успели побывать Климоновы. Для банкротов люди путешествуют слишком часто и дорого. Хотя может Екатерине помогла продажа готового бизнеса (онлайн-отелье нижнего белья) на Авито? Едва ли установленная цена в 380000 рублей покрыла все эти расходы.

Мещеров Кирилл Борисович



Возвращаясь к Алексею Михайловичу, хочется также отметить его долю 30% в ООО «КМЗ-Трейд». Ровно столько же у генерального директора и учредителя этой фирмы Мещерова Кирилла Борисовича, который зарегистрировал компанию 28 октября 2020 года. Сейчас Кирилл Борисович занимается оптовой торговлей маслосодержащих плодов, видимо, больше, чем деятельностью, в которой ему просто необходимо преуспеть - оптовой торговле книг, газет и журналов. Если вбить в поисковую строку «медиа-селект», то первая ссылка расскажет о том, как Мещеров, будучи дистрибьютором, просто приостановил работу компании. Крупные издания попали в самую настоящую ловушку, ведь доля ООО «Медиа-Селект» Мещерова на московском рынке поставок прессы доходит до 20%. Это значит, что изданиям в срочном порядке нужно искать нового дистрибьютора, терпеть еще больше убытков на фоне коронакризиса. К моменту написания этого материала на «Медиа-Селект» поданы более 40 исков (с каждым днем их количество растёт) от разных изданий и даже МосГорПечати на общую сумму около 41 миллиона рублей. Дела компании по-настоящему плохи, учитывая статистику Мещерова в судах в качестве ответчика: 4% выигранных дел.



Итак, казалось бы, что общего у этих людей на первый взгляд? Если окунуться в их дела и методы их ведения, общая тенденция на лицо. Более того, не самые порядочные люди связаны юридически (доли в ООО «КМЗ-Трейд»). Если вам дороги ваши финансы, нервные клетки и время - обходите стороной эту шуструю группу граждан, едва ли в них можно найти достойных партнеров. С большой долей вероятности деньги пустят по кругу, пока не найдется человек, которого можно будет признать очередным банкротом, а затем полететь в Эмираты и вещать на аудиторию в миллион человек (именно столько подписчиков у Екатерины Климоновой) о том, что такое красивая жизнь. Подумайте трижды.

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