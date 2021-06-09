В 2021 году в лагерях и здравницах отдохнут 200 тысяч маленьких южноуральцев

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9 июня 2021, 12:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Родители смогут вернуть часть стоимости путевки.

На базе детского оздоровительного лагеря «Восход» (Копейск) прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации оздоровительной кампании. Совещание провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Особое внимание глава региона уделил обеспечению санитарной безопасности. «Сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет нам обеспечить отдых детей таким образом, чтобы они практически не почувствовали никаких ограничений, — отметил на заседании глава региона. — Присутствующее здесь руководители профильных надзорных ведомств, отраслевых министерств должны понимать и учитывать все возможные риски, выстроить работу таким образом, чтобы избежать угроз для детей».

Наполняемость загородных лагерей, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, составляет до 75% от проектной мощности. Исключение — лагеря дневного пребывания. Кроме этого, запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и проведение «родительских дней». Персонал, работающий с детьми, проходит тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции, также Алексей Текслер поручил охватить вакцинацией как можно большее количество сотрудников.

Отметим, что оздоровительная кампания в Челябинской области началась в конце мая, на Южном Урале отрыто 686 лагерей. Планируется, что отдыхом в этом году будет охвачено 200 тысяч детей. 39 лагерей области присоединились к программе кэшбека, остальные должны подключиться с 15 июня. Программа детского туристического кэшбека будет действовать в России до 15 сентября. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, при условии, что оплата будет совершена картой «Мир» и оздоровительное учреждение подключено к программе.

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