Сколько зарабатывают руководители театров Москвы и их жены

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9 июня 2021, 12:38 Источник: teleprogramma.pro

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Художественные руководители театров Москвы предоставили сведения о доходах за 2020 год. Цифры включают в себя не только официальные зарплаты, но и гонорары за съемки в проектах и рекламу. Также стало известно, какой недвижимостью могут похвастаться столичные худруки.



Олег Меньшиков: доход — 35 млн 133 тыс. руб.



Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой имеет единственную квартиру в столице площадью 171 кв. м. Годовой доход его супруги Анастасии Черновой составляет всего 203 тысячи рублей.





Геннадий Хазанов: доход — 9 млн 123 тыс. руб.



Глава Московского театра эстрады имеет в собственности две квартиры в Москве и одну в Латвии. У его супруги Златы Эльбаум доходы оказались несоизмеримо выше. Ее заработок составил 135 млн 773 тыс. руб. Кроме того, у нее имеются дом и квартира в России, а также по две квартиры в Израиле и Латвии.





Константин Богомолов: доход — 17 млн 904 тыс. руб.



У руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова есть своя квартира (80 кв. м) и доля в родительской. Заработок его жены Ксении Собчак за 2020 год составил почти 213 миллионов рублей. У нее имеется три земельных участка, дом и две квартиры, площадь одной из которых — 353 кв. м.





Александр Калягин: доход — 7 млн 620 тыс. руб.



У основателя театра Et Cetera есть дом в Латвии и квартира в Москве. Доход жены Калягина, народной артистки РФ Евгении Глушенко составляет 2 млн руб.





Александр Ширвиндт: доход — 13 млн 303 тыс. руб.



В задекларированный доход художественного руководителя Московского академического театра сатиры не входит пенсия. А у народных артистов пенсия с учетом надбавок достигает 50 тысяч в месяц. Ширвиндту и его жене Наталье Белоусовой принадлежат квартира в Москве и загородный дом.



Надежда Бабкина: доход — 56 млн 601 тыс. руб.



Директор и худрук Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина в прошлом году переболела коронавирусом, но заработала при этом почти в 2 раза больше чем годом ранее. Вернувшись к работе, она получила сразу несколько рекламных контрактов и издала свою книгу. У Бабкиной есть две квартиры в Болгарии, две квартиры в Москве и дом в Подмосковье.



Владимир Машков: доход — 24 млн 301 тыс. руб.



Худрук Московского театра Олега Табакова имеет две квартиры - 76 и 104 кв. м. У его жены Оксаны Шелест в собственности одна квартира площадью 55 квадратных метров.





Юрий Куклачев: доход — 5 млн 811 тыс. руб.



У худрука Театра кошек есть загородный дом и две квартиры - 120 и 138 кв. м. Супруга Юрия Дмитриевича задекларировала 9 млн 717 тыс. руб.





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