Кто затягивает процесс по иску «Балттехники» к структуре Минобороны?

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9 июня 2021, 12:20 Сергей СЕМЕНОВ

Суда «Балттехники» за работой

Заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде по жалобе компании из Санкт-Петербурга на действия государственного заказчика отложили до одиннадцатого июня из-за того, что представители ответчика — Главного военно-строительного управления №4 из Новороссийска — не явились на процесс. За последние годы «Балттехника» использовала все законные способы, чтобы взыскать деньги за выполненные дноуглубительные работы в акватории одной из воинских частей, но суды становятся на сторону влиятельного заказчика и не внимают доводам исполнителей. Заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, по мнению предпринимателей, показало, что рассмотрение дела намеренно затягивается. Не хотелось бы верить, но начинает складываться впечатление, что государство решило не платить по своим обязательствам исполнителю.



Версии пошли вразброд

Двадцать первого мая 2021 года в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде журналисты нескольких федеральных и кубанских региональных изданий ожидали справедливого отправления правосудия. Судебная коллегия рассматривала апелляционную жалобу компании «Балттехника» на решение арбитражного суда, который отказал ей в удовлетворении иска к Главному военно-строительному управлению №4. Эта структура Минобороны отказывается платить исполнителю за объем выполненных дноуглубительных работ. На карту поставлено 67 миллионов рублей, от которых зависит жизнь крупного питерского предприятия.

История резанула по сердцу многим трудолюбивым гражданам-фрилансерам, которые с такой проблемой сталкивались не раз: вроде бы работа выполнена добросовестно, но заказчик сперва кормит завтраками, а затем бесследно исчезает, так и не расплатившись. Это похоже на ситуацию, когда клиенты ресторана заказали омаров с трюфелями, съели их, а потом ушли по-английски. Когда их попытались уличить в преступлении, они стали говорить: «Извините, ничего не было, потому что омаров и трюфели мы уже переварили, так что нужно еще доказать, имелся факт или не имелся, но мы на сто процентов уверены, что мы у вас ничего не заказывали, да и вы нам ничего не приносили». В принципе обычная история, которая требует тщательного изучения доказательств и должной правовой оценки. Но вдруг оказалось, что дело касается государства в лице могущественного ведомства, которое официально оформило заказ на работы, нашло исполнителя, исполнитель многотрудно работал, а ему потом говорят: «Извините, мы вас не знаем, мы вас впервые видим, вы ничего не сделали, вы сделали не там, мы вам всё оплатили, мы вам ничего не заплатим...» Именно такими абсурдными взаимоисключающими версиями ответчика буквально пропитана история спора между ООО «Балттехника» и Главным военно-строительным управлением №4. И эта увиливающая, вечно меняющаяся позиция звучит из уст представителей авторитетной государственной структуры, которая просто обязана вести себя образцово-показательно. Однако в данном случае, на наш взгляд, поведение представителей этой структуры требует резко отрицательных эпитетов.

Прежде чем рассказать о том, почему судебное заседание в Ростове-на-Дону длилось не более двадцати минут, напомним суть истории. Подробнее читайте в материале «Государство снова кидает бизнес».



Контрактом подтереться

Государственный тендер на дноуглубительные работы в акватории одной из воинских частей в Балтийском море ООО «Балттехника» выиграло в 2015 году. Заказчиком выступало указанное выше ГВСУ №4, базирующееся в Новороссийске и координирующее строительство различных объектов Минобороны в различных точках России. Сумма контракта приближалась к миллиарду рублей. Объем работ и выделенные на них средства сами по себе как бы гарантировали государственные намерения, что это не какой-то проходной тендер на латание дыр. Компания направила свой специализированный флот на объект и приступила к работам. При этом переброску кораблей и техники, а также первые этапы реализации проекта «Балттехника» выполнила за свой счет, ибо в контракте авансирование не было предусмотрено. На первых порах — в течение 2016 года — регулярно проходили поэтапные комиссионные промеры выполненных объемов, за которые заказчик исправно платил. Следует отметить, что комиссионные промеры проходили с участием всех заинтересованных в проекте сторон, включая третьи лица. Однако очередные объемы, зафиксированные в актах исполнителем и заказчиком 14 и 22 декабря 2016 года, структура Минобороны оплачивать отказалась. Сперва это было сделано мягко: дескать, подождите, денег нет, сроки реализации перенесены, но потом пошло полное отрицание очевидного и разбирательство в судах. Постоянно меняющиеся юристы ГВСУ №4 стали выдвигать противоречащие друг другу версии неправоты истца. Вопреки ранее оплаченным и документально подтвержденным объемам, утверждалось, что компания вообще не приступала к дноуглубительным работам.

В связи с этим Арбитражный суд Краснодарского края назначил судебную экспертизу государственной компании — АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», эксперты которого подтвердили позицию истца по объемам неоплаченных работ и сумме задолженности. Однако ГВСУ №4 предоставило в суд рецензию на судебную экспертизу, выполненную частным специалистом из Уфы, который обвинил крупную экспертную госкомпанию в непрофессионализме. Арбитраж поддержал позицию ответчиков и отказал «Балттехнике» в удовлетворении исковых требований. Более того, государственной экспертной организации было отказано в выплате вознаграждения. В итоге компания, честно выигравшая торги и приступившая к работам, лишь отчасти компенсировала свои изначальные затраты, недополучила серьезный объем средств и оказалась в полубанкротном состоянии.

Необоснованный отказ государственного заказчика выполнять свои обязательства и аномальная поддержка судами его позиции, которая журналистам кажется абсурдной и увиливающей, вызвали у нас массу резонных вопросов. Какой ресурс помогает госзаказчику, вопреки словам президента о недопустимости давления на бизнес, продолжать кошмарить предпринимателей? Если это выгодно, то кому именно? В курсе ли руководство Минобороны, что его подчиненные не доводят многомиллионный проект до завершения? Или именно административный ресурс позволяет чиновникам снова и снова не платить по обязательствам?



Долгий ящик правосудия

Жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края рассматривали в Ростове-на-Дону. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд выслушивал мнение сторон о ходе судебного процесса. Ответчик — Главное военно-строительное управление №4 — ожидаемо не явился, передав ходатайство об откладывании судебного заседания. Можно предположить, что готовятся новые зубодробительные аргументы в пользу административной правоты ответчика. В очередной раз всплывет что-то совершенно неожиданное. Например, что ответчик вообще никогда не знал и не знает, кто такая «Балттехника». Или, предположим, может давить на то, что дноуглубительный флот самовольно занял акваторию и стал несанкционированно скрести морское дно. Ведь в этой истории есть даже отрицание руководством воинской части факта предоставления земельного участка в аренду компании для установки на нем техники для перекачки грунта на берег. «Балттехника» даже штраф за это заплатила.

Сейчас дело рассматривается в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове

Невольно приходит на ум аллегория, в которой суды почему-то размахивают неповеренными весами Фемиды. И повязки с глаз не снимают, чтобы не стыдно было смотреть в глаза налогоплательщикам.

В качестве третьих лиц в заседании участвовали и представители самого Минобороны РФ, которые, как оказалось, получили апелляционную жалобу едва ли не на пороге зала заседаний, поэтому не успели сформулировать свою правовую позицию, следовательно, попросили суд отложить заседание. Тем более ответчики просили о том же.

Выступил только представитель ООО «Балттехника», который озвучил основные доводы апелляционной жалобы. По его мнению, арбитражный суд грубо нарушил конституционные нормы, когда отдал предпочтение рецензии частного уфимского специалиста на экспертное заключение АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». Данный специалист, являясь единственным работником юридического лица, не давал подписки о предупреждении об уголовной ответственности за составление ложной рецензии. При этом его рецензия носит формальный характер: якобы эксперты НИИ неверно подошли к ответу на вопросы, поставленные судом, не выехали на место и не осуществили контрольные промеры. Но ведь «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ясно указал, что произвести промеры глубин невозможно из-за давности проведения работ. Несмотря на то что у суда возникали собственные вопросы к экспертизе, он почему-то не вызвал специалиста для разъяснения спорных моментов. И, несмотря на противоречия, суд не удовлетворил ходатайство о проведении повторной экспертизы, сославшись на раскритикованные рецензией доводы экспертов о невозможности и нецелесообразности проведения замеров глубин ввиду давности проведения работ. Мало того, что суд отклонил доводы экспертов, которые были предупреждены об уголовной ответственности, так еще и, вопреки ст. 110 АПК РФ, отказал в выплате вознаграждения экспертному учреждения. По нашему мнению, это напрочь выходит за рамки законности.

По словам представителя истца, суд также необоснованно не изложил причины отказа от принятия таких доказательств, как акты комиссионных промеров, составленных как стороной истца, так и стороной ответчика при участии третьих лиц. Не была дана должная оценка журналу ведения работ, который составляли работники ответчика. В целом выводы суда были основаны на постоянно меняющихся доводах ответчика, поэтому решение суда должно быть пересмотрено максимально беспристрастно.

Между тем судебная коллегия вынесла решение о переносе рассмотрения дела на 11 июня 2021 года, удовлетворив тем самым ходатайства ГВСУ №4 и Минобороны. Откладывание заседания, по мнению предпринимателей, дает основание полагать, что рассмотрение дела намеренно затягивается ответчиками. Впечатление складывается такое, что государственные должники надеются на некие связи в высших эшелонах власти, которые им помогут громко и публично обвести вокруг пальца добросовестный бизнес.

Наши журналисты уже направили письма о присутствии на судебном заседании на имя председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Мы будем следить за развитием ситуации.

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