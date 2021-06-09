В России оперштаб сообщил о росте числа новых заражений ковидом. За сутки - 10 407 случаев

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9 июня 2021, 12:20

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 10 407 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа обратил внимание, что зафиксирован максимум новых заражений с 14 марта.

Тогда было зафиксировано 10 083. Потом почти четыре месяца показатель не превышал пятизначного значения, даже опускался ниже 8000. Умерли за последние 24 часа 399 человека с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели и выписаны за сутки 9 814 пациента.

Новые зараженные за сутки появились в 84 российских регионах В Москве суточный прирост составил 4124.

Это максимальное значение с 16 января. Скончались за сутки 58 человек с ковидом.

Выздоровели и выписаны 2 311 пациентов.

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