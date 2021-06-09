Общественный деятель Максим Петунин предложил приравнять букмекерские конторы к казино

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 11:31

фото: pixabay.com

Максим Петунин, директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, предложил приравнять букмекерские конторы к казино. Общественный деятель также предлагает ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме.

Петунин отметил, что в России более десяти лет функционируют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино, букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, широко представлены как в больших городах, так и в малых населённых пунктах нашей страны. Эти заведения могут принимать ставки и в онлайн-режиме.

По мнению политолога, по своей сути букмекерская контора, как и казино, является организатором азартных игр, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными денежными средствами.

Как объяснил Петунин, по этой причине он просит «рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино», - передает RT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости