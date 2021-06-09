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9 июня 2021, 11:14

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Мневниковской пойме построят спортивный кластер площадью более 500 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



«В Мневниковской пойме появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы, в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тыс. кв. м спортивных объектов разного назначения», - приводятся в материале на официальном сайте мэра Москвы слова Андрея Бочкарева.



Уточняется, что на территории спорткластера собираются построить две крупные арены - стадион для занятий регби площадью почти 130 тыс. кв. м и многофункциональный спортивный центр ЦСКА площадью около 220 тыс. кв. м.



По словам Бочкарева, там также откроют большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовую арену Татьяны Навки и профессиональную академию хоккея Александра Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации.



«Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта», - рассказал Бочкарев.



Кроме того, запланировано строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейт-парка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития.



Ранее заместитель мэра сообщал, что открытие станции «Мневники» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена станет одним из драйверов дальнейшего развития территории Мневниковской поймы.



Как отметил Андрей Бочкарев, станция «Мневники» – один из ключевых дорожно-транспортных объектов Мневниковской поймы, наряду со строящейся станцией БКЛ «Терехово» и проектируемой улично-дорожной сетью. Дороги и новые станции метро должны улучшить транспортную доступность этой территории и позволят интегрировать ее в единую ткань города.





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