«Шансом не воспользовался»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2021, 11:02

Фото из открытых источников

Вице-губернатор Белгородской области Евгений Глаголев, отвечавший с 2016 года за строительство и транспорт, отстранен от занимаемой должности, после того как глава региона обвинил его в развале строительной отрасли и срыве строительства важнейших социальных объектов. Первая отставка человека из команды Савченко не стала громом среди ясного неба – у Евгения Глаголева было время, чтобы исправить критическую ситуацию с объектами, за которые он отвечал как глава департамента.



Имя Вячеслава Гладкова, возглавляющего Белгородскую область с ноября прошлого года, стало ассоциироваться с масштабными инвестициями в экономику региона, увеличением бюджета, личными встречами с жителями, но никак не с кадровыми революциями и скандалами. С самого начала он заявлял, что не намерен делить правительство на своих и чужих, а готов работать со всеми, кто демонстрирует профессионализм.



- Позиция в отношении кадрового вопроса у меня не изменилась с самого начала, поспешных действий не было и не будет, - заявил Гладков во время своей первой большой пресс-конференции 11 марта.



И столь же четко дал понять, чего ждет от своих подчиненных:

- Показуха мне неинтересна совсем. Мне нужны результат и оценка жителей.



В этом смысле положение Глаголева в качестве вице-губернатора и руководителя одного из ключевых департаментов было весьма шатким. Претензии к нему копились и набирали критическую массу.



Речь идет о срыве строительства и капитального ремонта десятков важных социальных объектов – детских садов, школ, сельских ФАПов, спортивных и молодежных центров. Некоторые из этих объектов не будут построены в срок или уже оказались не пригодны для эксплуатации.



В частности, ни один из 13 ФАПов, появившихся в этом году в рамках национального проекта, не получил лицензии. Причина – некачественные строительные и отделочные работы, отсутствие мебели, противоречия санитарным нормам. У только что построенных зданий уже протекают крыши, отваливаются двери, а дождь буквально смывает тротуарную плитку, уложенную прямо на грунт. И это при том, что многомиллионный бюджет благополучно истрачен, а департамент доложил в Москву, что ФАПы построены. Теперь областное правительство в пожарном порядке пытается довести сельские медпункты до ума, чтобы ими могли пользоваться люди.



В числе провальных объектов – детский сад «Мишутка» в Старом Осколе, который должен был открыться до 1 января 2021 года. Но там до сих пор устраняют строительные нарушения, из-за которых дошкольному учреждению не дали лицензии. Детский сад на 90 мест в областной столице тоже не примет малышей вовремя – там работы остановились на уровне фундамента.



Помимо этого, сорваны сроки капитального ремонта Центра молодежных инициатив в Белгороде, здание лишилось качественной кровли, системы вентиляции и кондиционирования. Под угрозой срыва – ремонт городской больницы в Старом Осколе, где контракты были заключены без проектно-сметной документации.



А строительство крытого футбольного манежа в областной столице не только непозволительно затянулось, но и привело к двум уголовным делам.



13 мая Вячеслав Гладков сделал, по сути, последнее предупреждение своему заместителю, отправив в отставку двоих подчиненных Глаголева, отвечавших за капитальное строительство.



- В середине мая мне пришлось решать вопрос жестко, уволив виновных в провале строительства детских садов и капремонта Центра молодежных инициатив руководителей. Тогда я дал шанс своему заместителю Евгению Сергеевичу Глаголеву все исправить. Шансом он не воспользовался, - прокомментировал руководитель области.



- С моей точки зрения, это признаки прямого воровства, ущерб и развал строительной отрасли. Задачи качественно строить не было. Все на уровне освоения денег, – так Вячеслав Гладков оценил деятельность Глаголева, прежде чем озвучить решение о его отстранении от должности.



Впрочем, уходом с поста одного из «зубров» из команды экс-губернатора Евгения Савченко дело может не закончиться. По фактам срыва сроков и ненадлежащего качества работ на социальных объектах по распоряжению Вячеслава Гладкова проводятся служебные проверки. Материалы будут переданы в прокуратуру.



А исполнять обязанности главы департамента назначен Владимир Базаров, советник главы региона, отвечающий за реализацию нацпроектов.



Следует отметить, что Евгений Глаголев руководил департаментом строительства и транспорта, через который в том числе проходят многомиллиардные вливания в строительство дорог и социальных объектов в рамках национальных проектов. А областные СМИ обращают внимание на тот факт, что его отец, Сергей Глаголев, является ректором БГТУ имени Шухова, на базе которого действует единственная в регионе лаборатория, занимающаяся проверкой качества дорожных работ.



Как бы то ни было, федеральные эксперты, равно как и региональные элиты, не удивлены первой крупной отставке в правительстве Белгородской области.



- Вячеслав Гладков назвал это увольнение радикальным решением. И, вероятно, это значимый сигнал местным элитам: либо на самом деле работать в команде нового губернатора, либо не работать вовсе, – считает известный публицист, журналист, политолог Павел Данилин.



По мнению члена совета по правам человека при Президенте РФ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, избавиться от неэффективного руководителя – это необходимая мера для Гладкова. Эксперт считает, что чиновники должны нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов.



- Иначе получается, что Президент ставит одни задачи, а когда они спускаются на уровень регионов, возникает масса оправданий, почему они не выполнены, - отметил Кирилл Кабанов.



- Люди готовы уже и к тому, чтобы в области работали и легионеры, потому что отличительная черта Белгородской области – это кумовство, – заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. – Все, что мы делаем, мы делаем для людей – этот тезис, неоднократно озвученный Вячеславом Гладковым в адрес своих подчиненных, очевидно является ключевым требованием ко всем, кто хочет сохранить кресло в областном правительстве. А если кто-то не готов следовать этим правилам, Гладков предупредил честно, что будет «прощаться без сожаления».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости