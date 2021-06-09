Наталья Сергунина рассказала о начале реставрации Дома-музея Чехова

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9 июня 2021, 10:56

Фото М. Денисова. Mos.ru

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в Доме-музее Чехова начались реставрационные работы.



«В этом доме писатель жил вместе со своей семьей четыре года (с 1886 по 1890). Здесь он написал многие свои произведения, например, пьесы «Леший», «Медведь», «Иванов», повести «Степь», «Огни» и другие», - рассказала заместитель мэра столицы.



По ее словам, работы планируется завершить до конца 2021 года.



«После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой», - отметила Наталья Сергунина.



Особняк расположен по адресу: ул. Садовая-Кудринская, дом 6, строение 2. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Все реставрационные работы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия. Будут отреставрированы фасады особняка, приведены в порядок карнизы и наличники на окнах и дверях, в здании заменят водосточные трубы, отливы на окнах, отремонтируют кровлю.



Работы будут проводиться не только снаружи, но и внутри дома-музея. Планируется воссоздать обои по рисункам Чехова, которые писатель сделал в 1889 году, привести в порядок дверные проемы, а также парадную белокаменную лестницу на первом этаже.



«Изящный дом-комод на улице Садовая-Кудринская хорошо известен многим горожанам. В первую очередь благодаря тому, что здесь жил писатель Антон Павлович Чехов. Несмотря на то что дом относительно небольшой, он выделяется на фоне других зданий, расположенных по соседству. Его отличают яркий красный цвет и необычная архитектура: фасады украшены эркерами, ризалитами и другими декоративными элементами», - сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.



Известно, что особняк с двумя флигелями был построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году по заказу подполковника Владимира Ростовцева. В настоящее время дом писателя входит в состав Государственного литературного музея имени Даля.





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