Минтруд РФ: Российские граждане смогут автоматически получать выплаты от государства через сайт Госуслуг

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9 июня 2021, 10:29 Источник: Известия

Российские граждане смогут автоматически получать выплаты от государства через сайт Госуслуг. В Минтруде собщили россиянам, что на портале госуслуг появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки.

Такая функция будет доступна в рамках социального казначейства, над которым сейчас работает Минтруд, - пишут «Известия».

Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свой счёт в банке, на который будут перечислены денежные средства.

20 февраля правительство утвердило Концепцию развития социальной сферы, которая предполагает появление в России так называемого социального казначейства.

Принципы социального казначейства предполагают, что часть мер поддержки гражданам приходит проактивно — без отдельных заявлений, а некоторые меры только по заявлению, без сбора дополнительных справок.

Если банковские реквизиты пациента изменятся, их можно будет скорректировать в режиме онлайн. Автоматически будут предоставляться все меры, связанные с наступлением жизненных событий, — рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и т.д. Но помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться по заявлению. Это также касается пособий по безработице. При этом справки в дополнение к таким заявлениям не потребуются.

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