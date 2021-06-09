В организации «Белорусы Крыма» надеются на открытие сообщения ​Минск - Симферополь и что первым рейсом прилетит Лукашенко​

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9 июня 2021, 09:39 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Из Симферополя в Минск вылетает большая делегация, которая возможно будет его просить об этом.

Председатель национальной автономии «Белорусы Крыма» Роман ЧЕГРИНЕЦ в эфире «Крым 24» дал оценку задержанному в Беларуси оппозиционеру Роману ПРОТАСЕВИЧУ. По мнению ЧЕГРИНЦА, «посадка самолета сыграла положительную роль в белорусской государственности», а «современный оппозиционер, чувствуя немножко что подушка немножко жесткая или икры в камеру не дают тут же начинает сдавать всех своих товарищей».

Отдельно ЧЕГРИНЕЦ рассказал, что ожидает от ЛУКАШЕНКО признания Крыма и запуска авиационного и железнодорожного сообщения из Минска в Симферополь. «Возможно и сам ЛУКАШЕНКО прилетит первым рейсом», - неожиданно заявил белорус и сообщил, что через несколько дней везет в Минск большое мероприятие.

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