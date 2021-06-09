Исследователи определили самую востребованную новую профессию в 2021 году

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9 июня 2021, 09:16 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Специальность врача телемедицины стала самой востребованной новой профессией в 2021 году. Спрос на таких специалистов за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вырос в пять раз. При этом на терапевтов и педиатров спрос вырос почти в 10 раз.

Сейчас врачам предлагают зарплату до 130 тысяч рублей.

Рейтинг новых самых востребованных профессий выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.

Во всем мире замечен спроса на специалистов в области экологии (доход от 60 тысяч рублей). Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта - до 160 тысяч рублей) и робототехников (до 90 тысяч рублей).Также стабильно востребованным остаются и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

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