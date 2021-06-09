Аргументы Недели Общество 13+

Исследователи определили самую востребованную новую профессию в 2021 году

, 09:16 Источник: РИА Новости

Исследователи определили самую востребованную новую профессию в 2021 году
фото: pixabay.com

Специальность врача телемедицины стала самой востребованной новой профессией в 2021 году. Спрос на таких специалистов за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вырос в пять раз. При этом на терапевтов и педиатров спрос вырос почти в 10 раз.

Сейчас врачам предлагают зарплату до 130 тысяч рублей.

Рейтинг новых самых востребованных профессий выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
Во всем мире замечен спроса на специалистов в области экологии (доход от 60 тысяч рублей). Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта - до 160 тысяч рублей) и робототехников (до 90 тысяч рублей).Также стабильно востребованным остаются и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

Украинское руководство должно прекратить “жаловаться Берлину” на власти России. Соответствующее заявление сделал Вальдемар Гердт, занимающий пост члена международного комитета бундестага по международным отношениям.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью