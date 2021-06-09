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Руслан Кондратов стал президентом «Динамо-Владивосток»

, 09:02

Руслан Кондратов стал президентом «Динамо-Владивосток»
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Сегодня сттало известно, кто занял ключевые руководящие позиции клуба. Президентом «Динамо-Владивосток» назначен Руслан Кондратов, генеральным директором — Евгений Алхимов, а главным тренером стал Сергей Бойко.

По мнению экспертов, назначение означает лишь то, что «акции» Кондратова стремятся вверх.

«Крайне интересное кадровое решение, учитывая то, что ФК „Динамо-Владивосток“ входит в приморское спортобщество „Динамо“, членами совета которого являются начальник приморского УФСБ России по ПК генерал-лейтенант Д. Симонов и начальник УМВД России по ПК генерал-майор О. Стефанков. Судя по всему, акции Р. Кондратова устремляются вверх, несмотря на попытки некоторых дельцов столкнуть его лбами с главой региона в последние несколько дней», — пишут авторы популярного тг-канала «Эксперты Приморского края».

Напомним, что ФК «Динамо-Владивосток» создан совсем недавно. Клуб имеет лицензию РФС и выступит в чемпионате России 21/22.

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