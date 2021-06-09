Руслан Кондратов стал президентом «Динамо-Владивосток»

По мнению экспертов, назначение означает лишь то, что «акции» Кондратова стремятся вверх.
«Крайне интересное кадровое решение, учитывая то, что ФК „Динамо-Владивосток“ входит в приморское спортобщество „Динамо“, членами совета которого являются начальник приморского УФСБ России по ПК генерал-лейтенант Д. Симонов и начальник УМВД России по ПК генерал-майор О. Стефанков. Судя по всему, акции Р. Кондратова устремляются вверх, несмотря на попытки некоторых дельцов столкнуть его лбами с главой региона в последние несколько дней», — пишут авторы популярного тг-канала «Эксперты Приморского края».
Напомним, что ФК «Динамо-Владивосток» создан совсем недавно. Клуб имеет лицензию РФС и выступит в чемпионате России 21/22.
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