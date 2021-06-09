Рогозин оригинально рассказал Псаки о санкциях США, показав кадры из фильма «Бриллиантовая рука»

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9 июня 2021, 08:59 Источник: Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Генеральный директор порации госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оригинально просветил официального представителя администрации американского президента Джозефа Байдена Джен Псаки по поводу ввённых США санкций против предприятий российской ракетно-космической отрасли.

Псаки просто о них вообще не знала, и, комментируя заявление Рогозина, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия санкций с предприятий, пообещала обсудить это с командой по нацбезопасности.

В ответ Псаки Рогозин в своём Telegram-канале опубликовал в своём Telegram-канале кадры из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», на которых Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».

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