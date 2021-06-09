Рогозин оригинально рассказал Псаки о санкциях США, показав кадры из фильма «Бриллиантовая рука»

Генеральный директор порации госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оригинально просветил официального представителя администрации американского президента Джозефа Байдена Джен Псаки по поводу ввённых США санкций против предприятий российской ракетно-космической отрасли.
Псаки просто о них вообще не знала, и, комментируя заявление Рогозина, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции может быть пересмотрено в случае снятия санкций с предприятий, пообещала обсудить это с командой по нацбезопасности.
В ответ Псаки Рогозин в своём Telegram-канале опубликовал в своём Telegram-канале кадры из фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», на которых Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».
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