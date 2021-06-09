Аргументы Недели Общество 13+

В Роспотребнадзоре рассказали о "легкой" вакцинации пенсионеров от коронавируса

, 09:07 Источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о
pixabay.com

Особенности иммунной реакции позволяют пенсионерам легко переносить прививку от COVID-19. При этом у пожилых людей не наблюдаются побочные эффекты. Этой информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.

В пресс-службе ведомства назвали вакцинацию эффективным способом, позволяющим снизить риски того, что у человека коронавирус будет протекать в тяжелой форме. Сообщается, что у граждан пожилого возраста вероятны осложнения, поскольку иммунная система подвергается значительной нагрузке.

Также в пресс-службе подчеркнули, что делать прививку можно в том числе тем людям, у которых имеются хронические заболевания. В ведомстве добавили, что до вакцинации гражданину следует обратиться к лечащему врачу, и важно, чтобы у человека не наблюдалось обострение упомянутых заболеваний.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

Украинское руководство должно прекратить “жаловаться Берлину” на власти России. Соответствующее заявление сделал Вальдемар Гердт, занимающий пост члена международного комитета бундестага по международным отношениям.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью