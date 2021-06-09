В Роспотребнадзоре рассказали о

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9 июня 2021, 09:07 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Особенности иммунной реакции позволяют пенсионерам легко переносить прививку от COVID-19. При этом у пожилых людей не наблюдаются побочные эффекты. Этой информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора.



В пресс-службе ведомства назвали вакцинацию эффективным способом, позволяющим снизить риски того, что у человека коронавирус будет протекать в тяжелой форме. Сообщается, что у граждан пожилого возраста вероятны осложнения, поскольку иммунная система подвергается значительной нагрузке.

Также в пресс-службе подчеркнули, что делать прививку можно в том числе тем людям, у которых имеются хронические заболевания. В ведомстве добавили, что до вакцинации гражданину следует обратиться к лечащему врачу, и важно, чтобы у человека не наблюдалось обострение упомянутых заболеваний.

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