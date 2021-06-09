В ГИБДД поддерживают идею снизить скорость движения машин в населённых пунктах до 30 км/ч

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9 июня 2021, 08:16 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Чем ниже скорость движения автомобилей, тем ниже смертность. Но до абсурда не надо доводить. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил о поддержке ГИБДД идеи снижения скорости на улицах городов и населенных пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч.

По его мнению, делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. Митрошин уточнил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем. "Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно - это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию", - полагает эксперт.

ГИБДД Москвы поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах столицы. Об этом говорится на странице Госавтоинспекции мегаполиса в Instagram:

"Для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, должна быть своя скорость".

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