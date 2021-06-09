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История затмений от Христа до Чернобыля

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История затмений от Христа до Чернобыля
Фото: cоцсети

 Конечно, можно не верить во влияния солнечных и лунных затмений на события, явления и судьбы, но как же тогда объяснить, что очень часто они сопровождаются фатальными событиями человеческой истории.

Если говорить про древние верования, то очень у многих народов затмение ассоциировалось с главной схваткой темных и светлых сил, которые правят миром, и, в зависимости от того, кто победит, приносят счастливый или трагический итог. Эта же битва касается каждого человека – в дни затмений его обуревают силы, которые пытаются перетянуть человека на свою сторону. В дни «ауры затмения», говоря астрологическим языком, очень тяжело справиться с агрессией, просыпается теневая сторона личности. Именно поэтому в древние времена день затмения ждали, к нему готовились, его боялись.

Сегодня астрологи также согласны с тем, что затмение – это глобальная перезагрузка, которую люди, государства, предметы и явления могут перенести очень по-разному.

Затмения сопровождали большинство значимых событий в истории человечества. Например, оно предшествовало рождению Иисуса Христа. Согласно Евангелию от Матфея: "От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого". Похожие слова читаем и у евангелиста Марка: "В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого, и померкло солнце».

Примечательно, что Солнечное затмение сопровождало не только рождение Спасителя, но и предвосхитило его кровавый, земной конец.

В астрологии есть закономерность жизней тех людей, которые родились в затмения. Часто это гении, которые изменили земную историю и повлияли на множество судеб. Самые важные точки их земного пути происходили именно на дни затмений, смерть часто тоже приходила в этот период. Вот лишь некоторые из них: К. Маркс, К. Циолковский, Н. Рерих, И. Кулибин, С. Эйзенштейн.

Для России вообще затмения часто играли очень важную роль. 17 апреля 1912 в день Солнечное затмение произошли трагические события на Ленских золотых приисках. Царскими войсками была подавлена манифестация безоружных рабочих, погибли сотни людей, а 24 декабря 1916 года в коридор затмений у Юсуповского дворца в Петербурге убит Григорий Распутин, сам родившийся в затмение Солнца.

Кровавый 1917 был очень богат на затмения, их в этом году было рекордное количество. Год, как известно, выдался для нашей истории переломным. Четвертого июля 1917 происходит Лунное затмение и это роковая дата - конец двоевластия, расстрел полумиллионной мирной демонстрации рабочих и солдат. В последующие дни, 5 и 6 июля - разгром типографии «Правда» и «Труд», выдача приказа об аресте В.И. Ленина.

Но были и безоговорочные победы света, летнее солнечное затмение 1945 года принесло нам всем победу над фашизмом.

На другом конце мира, в Америке, корабль, название которого стало понятием нарицательным, был спущен на воду именно в день лунного затмения 31 мая 1911 года. Его первое и последнее плавание возглавлял капитан Смит, родившийся 27 января 1850 года в лунное затмение. Назывался корабль «Титаник». Он затонул 17 апреля 1912 в затмение Солнца.

 Принцессы Дианы погибла за день до Солнечного затмения в 1997 году. В день кончины принцессы мать Тереза сказала: "Я не всегда понимаю пути Господни. Наверное, эта трагическая утрата значит гораздо больше, чем мы можем предположить". Сама мать Тереза умерла спустя пять дней.

Если говорить про катастрофы и стихийные бедствия, то здесь, к сожалению, очень много совпадений по всему миру: 29 ноября 1955 года, в лунное затмение взрывается линкор Новороссийск, четвертого мая 1966 года, снова в затмение Луны происходит сильнейшее землетрясение в Ташкенте, ну и 24 апреля1986 года лунное затмение сопровождало аварию на Чернобыльской АЭС.

Это далеко не все события и даты. Близится Солнечное затмение 10 июня. Это не значит, что надо закрыться в четырех стенах и плакать от страха. Но осторожность никто не отменял, астрология на то и дана людям, чтобы понимая всю мощь этого явления, не лезть на рожон и постараться не намечать никаких масштабных дел, поездок и рискованных приключений. Это время очищения от всего отжившего, время встречи со своей тенью. Ведь у каждого знака Зодиака есть своя теневая сторона.

Но об этом в следующей статье.

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