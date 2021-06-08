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Интервью комика Ивана Абрамова возмутило общественность

, 23:58

Интервью комика Ивана Абрамова возмутило общественность
Фото: YouTube-канал Макарена («ИВАН АБРАМОВ - зависть в стендапе, ислам, замена Урганту, Навальный / 50 вопросов»)

Интервью на YouTube-канале «Макарена» комик дал еще в марте, но скандал возник только несколько дней назад. В социальных сетях распространился ролик, в котором он высказывался о внешности своей жены.

«Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят», - высказался в видеоролике юморист.

Также Иван выдвигает строгие требования к жене: «Не будет стервой, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать, я к ней привык».

У интернет-пользователей, поклонников и звезд слова Абрамова вызвали резкую негативную реакцию. Многие принялись его оскорблять, однако есть те, кто нашел кадры из прошлого мужчины. Пользователи предполагают, что потребительское отношение к женщинам у Ивана сформировалось с детства.

Звезды тоже не остались в стороне. Так, Алена Водонаева посоветовала почаще Ивану думать над сказанными словами и не оскорблять женщин.

Данная тема заставила Иду Галич вспомнить о своих комплексах. После родов блогер сильно набрала вес. У нее долго не получалось избавиться от лишних килограммов, из-за чего она невероятно сильно переживала.

«Я так ненавидела свое тело после родов! Столько времени ушло, чтобы чуть легче стало психологически, а тут это... А если у жены форма груди поменялась? Если шрам от кесарева? Слава Богу я тогда не слышала это жуткое высказывание. Девочки, родные, выглядеть после родов иначе — это нормально. Они не вынашивали, не кормили. Им не понять», — негодует Ида.

Фото: Instagram @galichida
Фото: Instagram @galichida

Иван Абрамов никак не реагирует на ситуацию и даже закрыл комментарии в своем Инстаграм.

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