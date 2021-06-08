Николай Дейнеко: общественное наблюдение повышает качество проведения выборов

Аргументы Недели → Общество

8 июня 2021, 21:27 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

В регионе идет подготовка к осенней избирательной кампании.

Темой одной из пресс-конференций, прошедших в пресс-центре «Гранада Пресс», стала работа общественных наблюдателей региона на выборах. Институт независимого общественного наблюдения призван формировать доверие к избирательному процессу и предоставлять гражданам достоверные сведения. По словам председателя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко, с момента внедрения общественного наблюдения качество проведение выборов значительно повысилось.

Своеобразной репетицией к предстоящей масштабной избирательной кампании, которая пройдет в сентябре 2021 года, стали муниципальные выборы, состоявшиеся в 9 территориях региона. Как отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев, в них было задействовано 40 наблюдателей. Работал ситуативный центр и горячая линия, шла обработка сообщений, появляющихся в социальных сетях. Серьезных нарушений зафиксировано не было, отдельные инциденты были разобраны с участием юристов, по ним штаб опубликовал комментарии.

Ход выборов на Южном Урале проконтролировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он посетил избирательные участки, встретился с губернатором Алексеем Текслером, представителями региональных ведомств и общественниками. Александр Брод отметил, что осенние выборы в регионе будут конкурентными и дал несколько рекомендаций, добавив, что президентский совет и ассоциация продолжат сотрудничество с Челябинской областью.

Добавим, что сейчас общественники проходят специальное обучение, которое включает в себя теоретические знания и практические ситуации. При помощи деловых игр наблюдатели отрабатывают порядок действий в разных ситуациях.

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